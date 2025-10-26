مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير اللاعبيين الأجانب في النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير :"بالنسبة للاعبين الأجانب في الأهلي بن شرقي وبن رمضان مفيش عليهم مشكلة وضامنين البقاء، ويبقى الجدل حول الثلاثي جراديشار وأشرف داري وديانج، والملف بالكامل مع المدرب ييس توروب''.



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق بتروجيت عبر قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.