فأر يهاجم فتاتين داخل منزلهما بسوهاج ويتسبب في نقلهما إلى المستشفى
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
رياضة

أحمد حسام عوض: استفدت من تواجدى باتحاد الكرة.. وعظمنا موارد الأهلي

أحمد حسام عوض
أحمد حسام عوض
محمود المخبزي

أعرب المهندس أحمد حسام عوض، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب بانتخابات القلعة الحمراء المقرر لها يوم ٣١ أكتوبر الجاري، عن سعادته الكبيرة بنيل ثقة الخطيب واختياره ضمن القائمة التي تخوض الانتخابات المقبلة.

وقال عوض: «شرف كبير جدًّا أن أنال ثقة الكابتن محمود الخطيب، وأن أتواجد ضمن قائمته الانتخابية. دخول انتخابات الأهلي مسؤولية عظيمة، وأتمنى أن نكون جميعًا على قدر ثقة الأعضاء، وأن نحقق طموحات جماهير النادي ومجلسه وجمعيته العمومية».

وتابع: «بدأت كمقرر للجنة الشباب ثم توليت رئاستها، وخلال هذه الفترة قررت التعمق في مجال الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي، فدرست في برشلونة، وحصلت على خبرات واسعة ساعدتني في تطوير رؤيتي الإدارية».

وأضاف : "من التجارب المهمة في مسيرة عملي عضوية مجلس إدارة في اتحاد الكرة، وهي تجربة أفادتني كثيرًا، حيث توسعت رؤيتي في ملفات متعددة تم تكليفي بها ونجحت في إنجازها».

وأوضح : «كان لي شرف التعيين في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم إلى جانب المهندس عدلي القيعي والزميل خالد عبدالقادر، ثم تجددت الثقة بعد التغييرات الإدارية، حيث واصلت العمل مع المهندس أيمن حسين وأحمد شمس ووائل زيادة، واستطعنا المساهمة في تطوير فكر الاستثمار الرياضي داخل النادي».

وتابع :  «قمنا بتعظيم موارد النادي من خلال تطوير الرعايات، وإبرام عقود جديدة مع الشركة المتحدة، وحققنا نقلة نوعية في استغلال العلامة التجارية للأهلي وحقوق اللاعبين الإعلانية بشكل احترافي، بما يتناسب مع قيمة النادي وتاريخه».

وقال: «مجلس إدارة الأهلي منذ عام 2017 وحتى اليوم حقق طفرة غير مسبوقة في ملف المنشآت.. هناك تكامل كبير بين المجلس وشركة الإنشاءات التي قامت بجهود هائلة، وهي تمثل ركيزة أساسية في زيادة مداخيل النادي مستقبلًا».

وأشار الى أن ملف الخدمات يحظى باهتمام خاص في الفترة المقبلة وهناك جولات مستمرة للاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم داخل الفروع والمقر الرئيسي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

واختتم أحمد حسام عوض تصريحاته قائلا: «الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تخذل النادي في أي وقت، وهي دائمًا شريك أساسي في صنع المستقبل. نكتب معًا فصلًا جديدًا من تاريخ الأهلي، ونتعهد بأن نكون على قدر المسؤولية وثقة الأعضاء، لأن الأهلي يستحق دائمًا الأفضل».

أحمد حسام عوض النادي الأهلي الخطيب قائمة محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الكواكب

ألماس ومرايا وحمم.. ماذا تعرف عن أغرب كواكب الكون؟

ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. إليك موعد المباراة

ترقب عالمي لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة

البيض الأحمر والأبيض

دراسة تحسم الجدل وتكشف الأفضل للصحة.. البيض الأحمر أم الأبيض؟

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد