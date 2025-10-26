انتخابات الأهلى .. الخطيب يكشف كواليس اختيار قائمته ووضعه الصحي

أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا استثنائيا وشاملا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية جديدة ثالثه.

‎وكشف الخطيب خلال الحوار لبرنامج " الصورة مع لميس الحديدي " الذي يذاع على قناة النهار ،تفاصيل كثيره حول قراره بالاعتزال ثم العدول عنه.

‎كما كشف الخطيب كواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور المرشح على مقعد النائب ، وكذلك اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة ،وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي حينما كان مديرا لكرة القدم بالفريق الاول .

‎كما كشف الخطيب عن مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق .

‎وتطرق الخطيب إلى وضعه الصحي حيث كشف لأول مرة عن رسالة الطبيب الفرنسي له ورد فعل أسرته على تلك الرسالة .

‎وتحدث الخطيب عن فريق كرة القدم و تقييمه للاداء الحالى ، كما تحدث عن طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، كاشفا عن ما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز ام سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة . الحوار يذاع غداً الاثنين التاسعه مساءً فى برنامج الصورة مع لميس الحديدي على قناة النهار.