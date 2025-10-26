قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
انتخابات الأهلى .. الخطيب يكشف كواليس اختيار قائمته ووضعه الصحي

أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا استثنائيا وشاملا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية جديدة ثالثه.  

‎وكشف الخطيب خلال الحوار  لبرنامج " الصورة مع لميس الحديدي " الذي يذاع على  قناة النهار ،تفاصيل كثيره حول قراره بالاعتزال ثم العدول عنه.

‎كما كشف الخطيب كواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور المرشح على مقعد النائب ، وكذلك اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة ،وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي حينما كان مديرا لكرة القدم بالفريق الاول .

‎كما كشف الخطيب عن مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق .

‎وتطرق الخطيب إلى وضعه الصحي حيث كشف لأول مرة عن رسالة الطبيب الفرنسي له ورد فعل أسرته على تلك الرسالة .

‎وتحدث الخطيب عن فريق كرة القدم و تقييمه للاداء الحالى ، كما تحدث   عن طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، كاشفا عن ما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز ام سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة . الحوار يذاع  غداً الاثنين التاسعه مساءً فى برنامج الصورة مع لميس الحديدي على قناة النهار.

لميس الحديدي الكابتن محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند البيع والشراء

ما حكم الصلاة على النبي عند البيع والشراء؟ .. الإفتاء تجيب

مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن قصة سيدنا يونس

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في قصة سيدنا يونس .. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

