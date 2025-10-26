انتخابات الأهلى .. الخطيب يكشف كواليس اختيار قائمته ووضعه الصحي

أجرت الإعلامية لميس الحديدي حوارا استثنائيا وشاملا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية جديدة ثالثه.
وكشف الخطيب خلال الحوار لبرنامج " الصورة مع لميس الحديدي " الذي يذاع على قناة النهار ،تفاصيل كثيره حول قراره بالاعتزال ثم العدول عنه.
كما كشف الخطيب كواليس اختيار أعضاء قائمته الانتخابية وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور المرشح على مقعد النائب ، وكذلك اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ وطبيعة مهمته خلال الفترة المقبلة ،وأسباب الاستعانة به عقب مغادرته النادي الأهلي حينما كان مديرا لكرة القدم بالفريق الاول .
كما كشف الخطيب عن مهام خالد مرتجي المرشح على مقعد أمين الصندوق .
وتطرق الخطيب إلى وضعه الصحي حيث كشف لأول مرة عن رسالة الطبيب الفرنسي له ورد فعل أسرته على تلك الرسالة .
وتحدث الخطيب عن فريق كرة القدم و تقييمه للاداء الحالى ، كما تحدث عن طموحاته وأحلامه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، كاشفا عن ما إذا كان سيكتفي بدوره كرمز ام سيواصل العمل خلال الولاية الجديدة المرتقبة . الحوار يذاع غداً الاثنين التاسعه مساءً فى برنامج الصورة مع لميس الحديدي على قناة النهار.