الخطيب: ستاد الأهلي الحلم الكبير .. ولا نقبل سوى بالتواجد على القمة

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، خالص الشكر إلى شركة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع ستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أحد أهم أحلام الجماهير الحمراء التي طال انتظارها.

وقال الخطيب: «ستاد الأهلي كان الحلم الكبير الذي راود جماهير وأبناء النادي لسنوات طويلة، والحمد لله نجحنا في تحويله إلى واقع ملموس، بفضل العمل الجاد والتخطيط الدقيق، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المشروع العملاق لما يبذلونه من جهد والتزام من أجل افتتاحه في الموعد المحدد ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة».

وأضاف رئيس النادي أن الأهلي يسير وفق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانته على القمة في كل الألعاب، موضحًا: «النادي يضم 19 لعبة مختلفة، والأهلي بطبيعته لا يقبل إلا بالمنافسة على الألقاب، لأن ثقافة المركز الأول جزء من تاريخه وهويته».

وأشار الخطيب إلى أن إنشاء شركات الأهلي الثلاث جاء في إطار استراتيجية واضحة لتوفير موارد مالية مستدامة تدعم النشاط الرياضي وتُلبي احتياجات جميع الفرق، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين التميز الرياضي والاستقرار المالي، بما يليق باسم ومكانة الأهلي كأكبر نادٍ في إفريقيا والمنطقة العربية.