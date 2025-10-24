قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
إكسترا نيوز: المتحف المصري الكبير جسر حضاري يربط ماض عريق بمستقبل طموح
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب: ستاد الأهلي الحلم الكبير .. ولا نقبل سوى بالتواجد على القمة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

وجّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، خالص الشكر إلى شركة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع ستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أحد أهم أحلام الجماهير الحمراء التي طال انتظارها.

وقال الخطيب: «ستاد الأهلي كان الحلم الكبير الذي راود جماهير وأبناء النادي لسنوات طويلة، والحمد لله نجحنا في تحويله إلى واقع ملموس، بفضل العمل الجاد والتخطيط الدقيق، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المشروع العملاق لما يبذلونه من جهد والتزام من أجل افتتاحه في الموعد المحدد ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة».

وأضاف رئيس النادي أن الأهلي يسير وفق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانته على القمة في كل الألعاب، موضحًا: «النادي يضم 19 لعبة مختلفة، والأهلي بطبيعته لا يقبل إلا بالمنافسة على الألقاب، لأن ثقافة المركز الأول جزء من تاريخه وهويته».

وأشار الخطيب إلى أن إنشاء شركات الأهلي الثلاث جاء في إطار استراتيجية واضحة لتوفير موارد مالية مستدامة تدعم النشاط الرياضي وتُلبي احتياجات جميع الفرق، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين التميز الرياضي والاستقرار المالي، بما يليق باسم ومكانة الأهلي كأكبر نادٍ في إفريقيا والمنطقة العربية.

النادي الأهلي محمود الخطيب كرة قدم بطولة الدوري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

ارشيفية

مؤسس الهيئة العامة السورية للاجئين يشرح خطورة المهاجرين الطفيليين

ترامب

عضو بـ الديمقراطي الأمريكي: ترامب والجمهوريون يتحملون مسئولية شلل مؤسسات الدولة الفيدرالية

جانب من الحلقة

الحاج إبراهيم يكشف سر إقناع زوجاته بالعيش معًا في نفس البيت

بالصور

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد