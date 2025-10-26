قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة

يسري غازي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق بتروجيت عبر قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.


الأهلي يهزم بطل بوروندي

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تغلب علي نظيره إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل مباراة الأهلي وبطل بوروندي

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب لاعبي النادي الأهلي للضغط على دفاعات إيجيل نوار وأرسل أحمد نبيل كوكا كرة طولية داخل منطقة الجزاء يفشل فى اللحاق بها المهاجم السلوفيني جرايشارد ليمسكها حارس الفريق البوروندي.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشر للسلوفيني نيتس جراديشار في الدقيقة 16 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولاحت فرصة لـ فريق إيجيل نوار بطل بوروندي من ركلة ركنية سددها لاعب إيجيل نوار تعلو عارضة مصطفي شوبير حارس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الدقيقة 30.

وتلقي المالي إليو ديانج كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 سددها برأسه ليمسكها حارس مرمي فريق إيجيل نوار بطل بوروندي

وفي الشوط الثاني نجح التونسي محمد على بن رمضان في صنع فرصة خطيرة ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء تصل إلي عمر كمال عبدالواحد ليسددها بقدمه فى شباك حارس إيجيل بوروندي معلنا عن افتتاح أهداف النادي الأهلي لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويصل الاهلي لدور المجموعات للمرة الـ 11 على التوالي.

ودفع الدانماركي ييس توروب باللاعب محمد هاني بدلا من أحمد عبدالقادر ومحمود حسن تريزيجيه بدلا من التونسي محمد علي بن رمضان في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وتصدى مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتسديدة قوية من أحد لاعبي إيجيل نوار بطل بوروندي فى الدقيقة 67.

