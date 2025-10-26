قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
قرار عاجل بحبس المتهم بقتل شقيقته وإصابة والدته في النزهة
أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل
علي جمعة: ربنا شرَّفنا بأن جعلنا أمةً وسطًا ووسطَ القوم أعلاهم نسبًا وعلمًا
رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين
رياضة

أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل

أسامة حسن
أسامة حسن
باسنتي ناجي

علق اللاعب أسامة حسن نجم  الزمالك السابق،علي خروج نادي أورلاندو الجنوب أفريقي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أورلاندو بايرتس لعب قبل نهائي في دورى الأبطال السنه اللي فاتت خرج انهارده علي يد سانت إيلوا لوبوبو فريق مغمور بطوله ضعيفه جدا جدا جدا جدا جدا، مدرب الأهلي ابيض معندوش فكره".

كارثه هزت عرش الكاف في دوري أبطال إفريقيا:

وكانت قد كشفت تقارير إعلامية تفاصيل كارثية في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق إيلوا لوبوبو الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي خاضـوا مباراتهم أمام سانـت إيلوا لوبوبو في الكونـغو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وهم جـياع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وصل إلى الفـندق يوم المـباراة ليفاجيء بأن وجبة الإفطار لم يتم تقديمها إليهم كما هو متبع مع أي فريق يحل ضيفا في بطولات تخضع تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

أشارت التقارير الإعلامية أن لاعبو فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي قضوا ساعات طويلة يبحـثون عن طعـام دون جـدوى بعدما تم منعهم  من الأكل داخـل الفندق لأسـباب ما زالت غامـضة.

وشددت التقارير الإعلامية علي أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اضطروا لخوض لقاء سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي علي معـدة فارغة، رغم تحذيرات الطاقم الطبي من خطورة ذلك على الأداء البدني والصحي.

أوضحت أن ما حدث في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي أثار موجة غضب كبيرة في جنوب إفريقيا، ووصل إلى رئيس الكاف باتريـس موتسيبي الذي تلقي إشعارا رسـميا حول ما تم اعتباره فضيحة تنظيمية غير مقبولة في واحدة من أكبر البطولات القارية.

أسامة حسن الاهلي الزمالك

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد

