مونديال قطر.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لكأس العالم للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، اليوم الأحد، أولى تدريباته في قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تُقام خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.

وتعتبر هذه النسخة هي الأولى من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تضم 48 منتخبًا وفي مقدمتهم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس.

ويشارك منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا في البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 1997، حيث وقع في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.



وقد أعلن الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة اللاعبين النهائيّة المشاركة في البطولة، والتي تم إرسالها رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بواسطة مدير المنتخب وليد مهدي.



وتضم قائمة اللاعبين بصفوف منتخب مصر للناشئين كل من :

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

كما تم وضع الثنائي عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقًا للوائح "فيفا".

ويرأس بعثة المنتخب في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس (مدير فني)، محمد إبراهيم (مدرب عام)، أحمد فوزي (مدرب حراس المرمى)، عبدالرحمن عيسى (معد بدني)، سالم حنيش (محلل أداء)، محمد الصايغ (منسق إعلامي)، والدكتور عمرو طه (رئيس الجهاز الطبي)، إضافة إلى محمد الشيشتاوي (علاج طبيعي)، محمد السيد (تدليك)، وشريف جمعة (مسؤول المهمات).