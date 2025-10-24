اليوم.. منتخب الناشئين يواجه البرازيل في ضربة انطلاقة كأس العالم لليد بالمغرب

يلتقي منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 مع نظيره البرازيلي اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، في افتتاح مشواره ببطولة العالم المقامة في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من منتخبي الولايات المتحدة والمغرب، صاحب الأرض والجمهور.

ووصلت بعثة المنتخب إلى المغرب الاربعاء الماضي استعدادًا للمشاركة في المونديال، حيث خاض الفريق بقيادة المدير الفني عماد إبراهيم أولى حصصه التدريبية فور الوصول، وسط أجواء من الحماس والتركيز، ورغبة واضحة من اللاعبين في تحقيق بداية قوية تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب الخططية والتكتيكية، مع تخصيص فقرات لتدريبات حراس المرمى وتحسين التحركات الدفاعية والهجومية، استعدادًا لمواجهة البرازيل التي تُعد من أقوى منتخبات المجموعة، يترأس البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد ويرافقه عمرو فتحي عضو مجلس الادارة.