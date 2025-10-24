اليوم.. منتخب ناشئي اليد يواجه البرازيل في بطولة العالم بالمغرب

يبدأ اليوم منتخب الناشئين لكرة اليد 2008 بقيادة مدربه عماد إبراهيم، مبارياته أمام نظيره البرازيلى ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالى حتى الأول من نوفمبر بالمغرب.

وخاض المنتخب الوطنى للناشئين مرانه الرئيسى أمس، استعدادًا لمواجهة البرازيل بافتتاح مباريات الفراعنة بالمونديال، حيث ركز الجهاز الفنى للمنتخب على استغلال الفرص وعدم التسرع وضرورة التسجيل والدفاع المنظم .

ويدخل الفراعنة اللقاء وهدفه الفوز ليفرض نفسه منذ البداية وحسم اللقاء ليكون دافعًا قويًا فى اللقاءات المقبلة، ويلعب منتخب الناشئين بالمونديال ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من: مصر ــ المغرب ــ البرازيل ــ أمريكا.

وأعلن عماد إبراهيم، قائمة الفراعنة لخوض مونديال المغرب التى ضمت كلا من: « حراسة المرمى عبدالملك محمود ومحمد رامى وحمزة أحمد، ظهير أيمن يوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر، الجناح الأيمن ياسين خالد وحمزة سامى، ظهير أيسر مؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامى، جناح أيسر ياسين أحمد ومعاذ السيد، صانع الألعاب زين عبدالوارث ومازن عبدالغنى، لاعب الدائرة منصور عمر عامر وعبدالرحمن بكر وياسين تامر.