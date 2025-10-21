بعثة يد الأهلي تغادر المغرب بعد الفوز بكأس إفريقيا

غادرت بعثة فريقي كرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي المغرب في طريق عودتها للقاهرة، بعد انتهاء المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالدار البيضاء خلال الفترة من 11إلى 20 أكتوبر الجاري، والتي توج خلالها فريق الرجال بلقب البطولة، بينما حصد فريق السيدات المركز الثاني.

ونجح فريق الرجال في حصد لقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 31 - 20.

وضمت بعثة رجال يد الأهلي المتوجة ببطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من:

ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

وضمت بعثة سيدات يد الأهلي كلًا من:

نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وألاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

وضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من:

محمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وألاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.