قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
تقى الجيزاوي

دافع المايسترو العالمي سليم سحاب عن قائد الأوركسترا الفنان هاني فرحات وذلك بسبب حملة التشويه والتقليل التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الماضية عندما قبل المايسترو هاني فرحات يد فنان العرب محمد عبده.

ونشر المايسترو سليم سحاب عدد 2 فيديو أحدهما موقف المايسترو هاني فرحات والآخر موقف يخصه مع الفنانة القديرة الراحلة سعاد محمد وعلق : كان هذا أبلغ  رد وتبادل احترام ومحبه للعظيم فنان العرب محمد عبده "في قاموس الفن الأصيل لا تقاس القامات بالنجومية العابرة بل بالبصمة الخالدة والتقدير الذي تورثه الأجيال.

سليم سحاب: تقبيل يد محمد عبده من المايسترو هاني فرحات فعل إنساني

وأكد المايسترو سليم سحاب لقد تابعت  مشهد المايسترو هاني فرحات وهو يقبل يد فنان العرب الأستاذ محمد عبده هذا ليس مجرد تصرف عابر بل هو فعل إنساني يزن جبلا من الأخلاق الرفيعة والاعتراف بالفضل، ودرس في التواضع لمن يظن أن النجاح الفردي يلغي قيمة الأساتذة العظام.

وأوضح "سحاب" هذا المشهد أعاد إلى ذاكرتي لحظات الوفاء التي عشناها وأتذكر ببالغ التقدير عندما تشرفت بتقبيل يد عملاقة الطرب الراحلة سعاد محمد. تلك القبلة كانت محبة وتقدير لعمر من الإبداع تماما كما هو تقدير هاني فرحات للأبوة الفنية لفنان العرب محمد عبده وللتأكيد على سمو أخلاق هذا الشاب.

وذكر المايسترو العالمي سليم سحاب موقفا يجمعه بالمايسترو الكبير هاني فرحات وقال : أذكر موقفا شخصيا تقابلت فيه مع الخلوق المايسترو هاني فرحات، وهو بالمناسبة آبن زميلي وصديقي العزيز المايسترو عمر فرحات فقلت له : إزيك يا أستاذ هاني فبادرني بكل تواضع وأدب جم قائلا : أنا هاني بس وحضرتك الأستاذ .. هذا هو المايسترو هاني فرحات وهذه تربيته وأخلاقه التي نفخر بها.

بارك الله له في عمر والده ورحم والدته الطيبة التي أحسنت تربيت.

وفي الختام أدعو المولى عز وجل أن يمد في عمر أستاذنا محمد عبده لأن بقاءه بيننا هو استمرار لظاهرة فريدة إنه بحق ظاهرة فنية استثنائية يتربع على عرش الغناء العربي كـ فنان للعرب دون منازع بفضل قدرته على العطاء بنفس الوهج لعقود طويلة.

وكان المايسترو الكبير هاني فرحات قد تعرض لحملة من التشويه بسبب تقبيله يد فنان العرب محمد عبده خلال إحدى الحفلات أثناء تواجد فرحات في المملكة العربية السعودية.

سليم سحاب هاني فرحات محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل تؤسس لتحالف صناعي وتكنولوجي قوي مع أوروبا

السفير محمد العربي ، عضو مجلس الشيوخ

العرابي: استضافة مصر لمؤتمر الهيدروجين فى أفريقيا تتويج لدورها الريادي بأوروبا

اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب

باشات: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر المحورية وتقدير القارة العجوز لقيادتها الحكيمة

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد