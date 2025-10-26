قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز قلب مطروح ينجح في تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن.. القصة الكاملة
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الأهلي يترقب.. تمرد جديد في الزمالك ومهلة 48 ساعة لموهبة شابة | إيه الحكاية؟

شهدت الساعات الأخيرة داخل جدران نادي الزمالك حالة من الشد والجذب حول ملف تجديد عقد الموهبة الشابة محمد السيد.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد السيد اللاعب الشاب بصفوف القلعة البيضاء لم يوقع حتي هذه اللحظة علي تجديد عقده.

وتابع: محمد السيد تنتابه حالة من التردد في ملف تجديد عقده لاسيما وأن نادي الزمالك سبق وأن رفض خروج اللاعب الشاب لقضاء فترة معايشة في أحد الأندية بدوريات أوروبا وتمسك بقاءه واضاع عليه فرصة خوض تجربة احترافية حال نجاحه في المعايشة.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك عقد جلسة مع محمد السيد لإقناعه بتجديد عقده ومنحه مهلة أخيرة حتي بعد غد الثلاثاء لحسم ملف تجديد عقده من عدمه.

وقال أيضاً: سبب تردد محمد السيد لاعب الزمالك في حسم ملف تجديد عقده الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء وعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة إضافة إلي أنه حال التوقيع من جانبه على عقد التجديد سوف يكون له الحق فى المطالبة بمقدم التعاقد.

وأردف: لاعب الزمالك الشاب لم يوقع رسميًا للنادي الأهلي حتى الآن رغم وجود اتصالات غير مباشرة من بعض الوسطاء خلال الفترة الماضية لاستطلاع موقفه من التجديد.

واختتم حديثه قائلا: إدارة الزمالك لا تزال متمسكة ببقاء اللاعب وتسعى لإقناعه بتجديد عقده، خاصًة بعد إدراجه ضمن العناصر الواعدة في مشروع تطوير فريق الكرة، مشيرة إلى أن المماطلة المستمرة من اللاعب تثير بعض الشكوك حول نواياه.

وكان حازم إمام، عضو لجنة التطوير السابق بالنادي، قد صرح مؤخرًا بأن اللاعب لا يرغب في التجديد مع الزمالك، مؤكدًا في الوقت نفسه أن محمد السيد أخبره بعدم وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بدءًا من يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه الحالي، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، تتابع جماهير الزمالك الموقف عن كثب، مع مطالبات بحسم ملف اللاعب سريعًا، رغم الهتافات التي صاحبت مباراة الإياب أمام ديكيداها الصومالي بكأس الكونفدرالية سواء بتجديد عقده أو البحث عن بديل قبل أن تدخل الأهلي أو أي نادٍ آخر على خط المفاوضات رسميًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

تأهل نادي الزمالك لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على ديكيداها الصومالي، بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 على استاد السلام، حيث سجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 39، بينما أهدر محمد السيد ركلة جزاء بالدقيقة 64.

وفي مباراة الذهاب، فاز الزمالك على ديكيداها بسداسية دون رد على استاد القاهرة الدولي، ليصل مجموع نتائج المباراتين إلى 7-0 ويضمن تأهله لدور المجموعات.

