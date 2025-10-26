قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

بات نادي الزمالك علي صفيح ساخن في ظل الأزمات التي تعصف بجدران القلعة البيضاء سواء على المستوي المالي أو الفني داخل صفوف الفريق.

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظرًا لتراجع أداء اللاعبين وما صاحبه من سوء المستوي إلي جانب النتائج المخيبة لآمال وطموحات جماهيره في الدوري الممتاز.

كما طال سقف المطالب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وتحميله مسؤولية الإخفاق في ملف فريق الكرة إثر تمسكه ببقاء البلجيكي يانيك فيريرا علي سدة القيادة الفنية للفارس الأبيض رغم سوء النتائج وتراجع مستوي أداء اللاعبين.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن منافسات بطولة كأس السوبر المحلي سوف يحسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء.

وتابع: في إحال إخفاق البلجيكي يانيك فيريرا مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري سوف يتم إقالته من منصبه واستكمال الموسم بأحد أبناء النادي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي يحمل سيرة ذاتية تليق بإسم ومكانة القلعة البيضاء.

وأضاف: الأمر ذاته سوف يطال جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وقد يحسم السوبر المصري مصير بقاءه من عدمه في منصبه.

وشدّد علي أن ميركاتو يناير المقبل سيكون أيضا عاملة مهما فى بقاء جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في منصبه لا سيما وأن الجماهير تعلق الآمال علي حدوث انفراجة في ملف أرض اكتوبر لإنعاش خزينة الفارس الأبيض والتعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم المراكز الشاغرة.

وجاءت المواعيد الرسمية لكأس السوبر المصري على النحو التالي:

الأربعاء 6 نوفمبر 2025.. نصف النهائي


الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد هزاع بن زايد.


الزمالك ضد بيراميدز – الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد آل نهيان.


الأحد 9 نوفمبر 2025.. النهائي وتحديد المراكز

مباراة تحديد المركز الثالث – الساعة 4:45 مساءً، على استاد آل نهيان.


المباراة النهائية – الساعة 7:30 مساءً، على استاد محمد بن زايد.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

