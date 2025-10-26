أزمة ثقة وراء رفض محمد السيد تجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن وجود أزمة داخل نادي الزمالك بسبب رفض محمد السيد تجديد عقده خلال الفترة الأخيرة.

أوضح أضا، أن محمد السيد تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية بقيمة 600 ألف دولار، لكنه يمر بأزمة ثقة ويخشى التجديد، خوفًا من أن يرفض الزمالك، السماح له بالاحتراف الخارجي، خاصة أنه سبق وتلقى عرضًا احترافيًا من قبل لكن النادي رفض رحيله.

أضاف أن الأزمة لا تقتصر على هذا اللاعب فقط، بل تشمل أيضًا اللاعب الشاب محمد حمد الذي يرفض بدوره تجديد عقده مع الزمالك، ما يزيد من حدة التوتر داخل الفريق في ظل محاولات الإدارة لإقناع الثنائي بالتجديد.