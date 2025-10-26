«الغندور»: إهدار محمد السيد لركلة الجزاء أجبر «فيريرا» على التغيير أمام ديكيداها

قال الإعلامي خالد الغندور إن يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، اتخذ قرارًا خلال مواجهة ديكيداها الصومالي بالإبقاء على اللاعب محمد السيد داخل أرض الملعب رغم إهداره ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وكان فيريرا قد استقر قبل تنفيذ الركلة على استبدال اللاعب بعد تسديدها، في ظل الهجوم الذي تعرض له من جماهير الزمالك، إلا أنه غيّر قراره عقب إهدار الركلة وفضّل استمرار اللاعب في اللقاء لدعمه نفسيًا والحفاظ على ثقته بنفسه".

واختتم «الغندور»: "أن فيريرا كان مقرر يستبدل محمد السيد ولكن غير قراره وأخرج الجزيري ودفع بعدي الدباغ".