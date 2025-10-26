شريف عبد المنعم: عمر كمال لاعب فريق الأهلي خامة جيدة ولكنه يحتاج إلى الثقة

يري شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأحمر تأخر في حسم نتيجة مباراة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا وكان يجب أن يتم التسجيل مبكراً في أول ربع ساعة وإنهاء المباراة سريعاً.

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" دفاع فريق الأهلي يعاني من التذبذب في الفترة الأخيرة ومن وجهة نظري أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مدافع بمواصفات محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي ليكون إضافة قوية مع ياسر إبراهيم وباقي زملائه ".

وأضاف:" عمر كمال لاعب فريق الأهلي خامة جيدة ولكنه يحتاج إلى الثقة في النفس في المباريات المقبلة مع الفريق الأحمر للتألق بشكل كبير ".