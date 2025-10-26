قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الغزاوي يُوجّه رسالة إلى الجمعية العمومية للأهلي

علا محمد

أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، أن الكابتن الخطيب يمثل أسطورة حقيقية في الإدارة ويمتلك مدرسة فريدة في أسلوب العمل داخل النادي.

وقال الغزاوي: "الكابتن محمود الخطيب أسطورة ومدرسة مختلفة في الإدارة، يركز في أدق التفاصيل ويتابع جميع الملفات أولًا بأول. هدفه الدائم هو خدمة النادي الأهلي، ويقضي داخل النادي ما يقرب من تسع ساعات يوميًا في العمل والمتابعة. تعلمنا منه الكثير التفكير الهادئ، التأني في اتخاذ القرار، الحكمة، وحب الأهلي وكيف يمكن أن تضيف لهذا الكيان العظيم".

وأضاف الغزاوي أنه يكنّ تقديرًا كبيرًا للجمعية العمومية، موجّهًا رسالة مباشرة لأعضاء الأهلي قائلاً:

"ثقتي كبيرة في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وأتوقع أن يتجاوز عدد الحضور هذا العام عشرين ألف عضو، ليضربوا المثل كالعادة في الالتزام والانتماء. الجمعية العمومية هي القدوة، وأثق أن كبار السن والشباب سيحضرون بكثافة ليؤكدوا دعمهم للنادي ومسيرته".

وتحدث الغزاوي عن النظام الانتخابي، مشددًا على أهمية وعي الأعضاء بطريقة التصويت، وقال: "من الضروري أن يصوّت الأعضاء على جميع المناصب، بما في ذلك المناصب التي لا يوجد بها سوى مرشح واحد، لضمان اكتمال النصاب واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية".

وأوضح أن منصب العضوية فوق السن يتنافس عليه ثمانية مرشحين، مشيرًا إلى أن قائمة الكابتن الخطيب تضم سبعة مرشحين لهذا المنصب، وفقًا لترتيبهم الأبجدي من (1 إلى 3) ومن (5 إلى 8).

واختتم الغزاوي تصريحاته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل استكمال مسيرة التطوير والإنجاز التي يشهدها الأهلي عى كافة الأصعدة.

محمد الغزاوي المرشح على منصب العضوية فوق السن الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب الأهلي

