قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة
التضامن تستقبل 149 ألف اتصال شكاوى واستفسارات وطلبات خلال سبتمبر
الخزانة الأمريكية تعلن اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور
3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الهند: رصد زلزال بقوة 6 درجات جنوب غرب المحيط الهادئ قرب فانواتو
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة كبرى في دوري أبطال أفريقيا.. خالد طلعت يعلق على خروج أورلاندو المبكر

اورلاندو
اورلاندو
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي خروج نادي أورلاندو الجنوب أفريقي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في كبرى مفاجأت دوري أبطال أفريقيا .. أورلاندو الجنوب أفريقي يودع البطولة مبكرا من دور الـ32 على يد فريق سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 5-4".

وأضاف خالد طلعت:"أورلاندو خسر لقاء الذهاب في الكونقو 3-0 قبل أن يحقق ريمونتادا ويفوز في لقاء الاياب في ملعبه 3-0 بهدف قاتل في الدقيقة 95 قبل أن يخسر في ركلات الترجيح".

وأختتم :"يذكر أن أورلاندو وصل الى الدور قبل النهائي في نسخة البطولة العام الماضي وخرج بصعوبة بالغة أمام بيراميدز حامل اللقب".

كارثة هزت عرش الكاف في دوري أبطال إفريقيا:

وكانت قد كشفت تقارير إعلامية تفاصيل كارثية في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق إيلوا لوبوبو الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي خاضـوا مباراتهم أمام سانـت إيلوا لوبوبو في الكونـغو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وهم جـياع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وصل إلى الفـندق يوم المـباراة ليفاجيء بأن وجبة الإفطار لم يتم تقديمها إليهم كما هو متبع مع أي فريق يحل ضيفا في بطولات تخضع تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

أشارت التقارير الإعلامية أن لاعبو فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي قضوا ساعات طويلة يبحـثون عن طعـام دون جـدوى بعدما تم منعهم  من الأكل داخـل الفندق لأسـباب ما زالت غامـضة.

وشددت التقارير الإعلامية علي أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اضطروا لخوض لقاء سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي علي معـدة فارغة، رغم تحذيرات الطاقم الطبي من خطورة ذلك على الأداء البدني والصحي.

أوضحت أن ما حدث في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي أثار موجة غضب كبيرة في جنوب إفريقيا، ووصل إلى رئيس الكاف باتريـس موتسيبي الذي تلقي إشعارا رسـميا حول ما تم اعتباره فضيحة تنظيمية غير مقبولة في واحدة من أكبر البطولات القارية.

اورلاندو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهم بالتعدي على سيدة بأفعال خادشة للحياء بأحد الطرق بالقاهرة

المتهم

مريض نفسيا .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على فتاة بالضرب فى الشارع

حادث طريق السويس

مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث طريق السويس

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد