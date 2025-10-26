مفاجأة كبرى في دوري أبطال أفريقيا.. خالد طلعت يعلق على خروج أورلاندو المبكر

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي خروج نادي أورلاندو الجنوب أفريقي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في كبرى مفاجأت دوري أبطال أفريقيا .. أورلاندو الجنوب أفريقي يودع البطولة مبكرا من دور الـ32 على يد فريق سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 5-4".

وأضاف خالد طلعت:"أورلاندو خسر لقاء الذهاب في الكونقو 3-0 قبل أن يحقق ريمونتادا ويفوز في لقاء الاياب في ملعبه 3-0 بهدف قاتل في الدقيقة 95 قبل أن يخسر في ركلات الترجيح".

وأختتم :"يذكر أن أورلاندو وصل الى الدور قبل النهائي في نسخة البطولة العام الماضي وخرج بصعوبة بالغة أمام بيراميدز حامل اللقب".

كارثة هزت عرش الكاف في دوري أبطال إفريقيا:

وكانت قد كشفت تقارير إعلامية تفاصيل كارثية في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق إيلوا لوبوبو الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي خاضـوا مباراتهم أمام سانـت إيلوا لوبوبو في الكونـغو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وهم جـياع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وصل إلى الفـندق يوم المـباراة ليفاجيء بأن وجبة الإفطار لم يتم تقديمها إليهم كما هو متبع مع أي فريق يحل ضيفا في بطولات تخضع تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

أشارت التقارير الإعلامية أن لاعبو فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي قضوا ساعات طويلة يبحـثون عن طعـام دون جـدوى بعدما تم منعهم من الأكل داخـل الفندق لأسـباب ما زالت غامـضة.

وشددت التقارير الإعلامية علي أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اضطروا لخوض لقاء سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي علي معـدة فارغة، رغم تحذيرات الطاقم الطبي من خطورة ذلك على الأداء البدني والصحي.

أوضحت أن ما حدث في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي أثار موجة غضب كبيرة في جنوب إفريقيا، ووصل إلى رئيس الكاف باتريـس موتسيبي الذي تلقي إشعارا رسـميا حول ما تم اعتباره فضيحة تنظيمية غير مقبولة في واحدة من أكبر البطولات القارية.