ناقد رياضي يشيد بـ أرقام علاء عبد العال مع غزل المحلة.. تفاصيل

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أرقام الكابتن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"علاء عبد العال عامل موسم مميز جدا وغريب جدا مع غزل المحلة"

أرقام غزل المحلة:

وأكمل :" الفريق لعب 12 مباراة اتعادل منهم 9 ماتشات يعني 3/4 ماتشاته تعادلات، الـ 9 تعادلات منهم 7 تعادلات سلبية، المحلة هو أكتر فريق اتعادل في الدوري كله الموسم ده"

وأضاف طلعت:" المحلة عمل 9 كلين شيت في 12 مباراة ودي نسبة ممتازة 75 %،المحلة هو أكتر فريق عمل كلين شيت في الدوري كله أكتر من الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأشار إلي أن المحلة في 12 ماتش دخل فيه 4 أهداف فقط لا غير بمعدل ربع هدف فقط في المباراة الواحدة، مضيفً أن المحلة هو أقوى خط دفاع في الدوري بالتساوي مع بيراميدز وسيراميكا لكن المحلة أفضل لأنه لعب عدد ماتشات أكتر (12 ماتش) مقابل 10 فقط لسيراميكا و8 فقط لبيراميدز.

وأختتم :" المحلة لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في الدوري كله من بين 12 مباراة

المحلة هو أقل فرق الدوري هزيمة بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز وإنبي وسموحة وان كان المحلة يتفوق عليهم كلهم لأنه لعب ماتشات أكتر منهم كلهم

المحلة لم يخسر أمام قطبي القمة الأهلي والزمالك بكامل نجومهم وتعادل معهم

المحلة حقق نتائج جيدة في 12 مباراة رغم انه لعب 7 ماتشات منهم خارج ملعبه و5 ماتشات فقط على ملعبه".لاعب المحلة السابق: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية.

وفي إطار أخر ،أكد نادر العشري نجم غزل المحلة السابق، أن فريقه السابق يسير بخطى ثابتة بعد حالة الاستقرار الإداري والفني التي يعيشها النادي، مشيرًا إلى أن طريقة لعب علاء عبدالعال تتناسب تمامًا مع إمكانيات اللاعبين، وهو ما جعل غزل المحلة يمتلك أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري بفضل العمل الجماعي.

وأضاف العشري في تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور” أن الأهلي يواجه صعوبة في تعويض علي معلول، مشيرًا إلى أن استقبال الفريق 12 هدفًا هذا الموسم يتحمله جميع اللاعبين وليس الدفاع فقط، كما وصف أداء محمد علي بن رمضان في المباريات الأخيرة بالمتواضع.

وأشاد نجم المحلة السابق بمنظومة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنها متكاملة بقيادة مدرب متمرس مثل علي ماهر، في حين أوضح أن المصري يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع أكثر من التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وتابع: الزمالك يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق في الدوري، لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية وقادر على احتواء اللاعبين، معتبرًا أن فيريرا ليس الأنسب في هذه المرحلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بنادي بيراميدز، مؤكدًا أن الاستقرار الفني باستمرار المدير الفني يوريتش هو سر تفوق الفريق مؤخرًا بعد معاناته في فترات سابقة من كثرة تغييرات الأجهزة الفنية.