مستقبل وطن في الصدارة وحماة الوطن وصيفًا.. خريطة المقاعد المحسومة حتى الآن بانتخابات البرلمان

تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة متقدمة من الحسم، بعدما اتضحت ملامح المشهد الانتخابي في عدد كبير من الدوائر، سواء على مستوى القائمة أو النظام الفردي.

ووفق البيانات المعلنة حتى الآن، تم حسم 373 مقعدًا، بينما لا يزال 195 مقعدًا قيد المنافسة في جولات الإعادة المقررة لاحقًا.

284 مقعدًا محسومًا بالقائمة.. و89 مقعدًا بالفردي

نجحت القوائم الوطنية في حسم 284 مقعدًا دفعة واحدة بعدما خاضت الانتخابات بمفردها، في حين حُسم 89 مقعدًا فقط على النظام الفردي حتى الآن، وسط توقعات بمنافسات قوية في دوائر الإعادة خلال الأيام المقبلة.

مستقبل وطن يتصدر المشهد بـ170 مقعدًا وحماة في الوصافة

حصد حزب مستقبل وطن النصيب الأكبر من المقاعد حتى اللحظة، بإجمالي 170 مقعدًا بنظامي القائمة والفردي،ويأتي حزب حماة الوطن في الوصافة بعد حصده 69 مقعدًا.

وتمكن حزب الجبهة الوطنية من اقتناص 52 مقعدًا منهم ٤٣ بنظام الفردي والبقية بنظام الفردي.

أحزاب أخرى تُسجّل حضورًا قويًا

إلى جانب الأحزاب الثلاثة الأولى، توزعت بقية المقاعد المحسومة على عدة قوى سياسية، جاءت كالتالي:

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا

المستقلون: 18 مقعدًا

حزب العدل: 9 مقاعد

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

حزب الوفد: 8 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

حزب الحرية: مقعدان

حزب النور: مقعدان

حزب إرادة جيل: مقعد واحد

لا تزال خريطة البرلمان المقبل قيد التشكل، ومع اقتراب جولات الإعادة، يتوقع مراقبون منافسات محتدمة قد تعيد رسم توازنات القوى داخل مجلس النواب الجديد. ومع ذلك، تبقى الصدارة حتى الآن لحزب مستقبل وطن، يليه حماة الوطن ثم الجبهة الوطنية.