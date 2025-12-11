قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مستقبل وطن في الصدارة وحماة الوطن وصيفًا.. خريطة المقاعد المحسومة حتى الآن بانتخابات البرلمان

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة متقدمة من الحسم، بعدما اتضحت ملامح المشهد الانتخابي في عدد كبير من الدوائر، سواء على مستوى القائمة أو النظام الفردي.

 ووفق البيانات المعلنة حتى الآن، تم حسم 373 مقعدًا، بينما لا يزال 195 مقعدًا قيد المنافسة في جولات الإعادة المقررة لاحقًا.

284 مقعدًا محسومًا بالقائمة.. و89 مقعدًا بالفردي

نجحت القوائم الوطنية في حسم 284 مقعدًا دفعة واحدة بعدما خاضت الانتخابات بمفردها، في حين حُسم 89 مقعدًا فقط على النظام الفردي حتى الآن، وسط توقعات بمنافسات قوية في دوائر الإعادة خلال الأيام المقبلة.

مستقبل وطن يتصدر المشهد بـ170 مقعدًا وحماة في الوصافة 

حصد حزب مستقبل وطن النصيب الأكبر من المقاعد حتى اللحظة، بإجمالي 170 مقعدًا بنظامي القائمة والفردي،ويأتي حزب حماة الوطن في الوصافة بعد حصده 69 مقعدًا.

وتمكن حزب الجبهة الوطنية من اقتناص 52 مقعدًا منهم ٤٣ بنظام الفردي والبقية بنظام الفردي.

أحزاب أخرى تُسجّل حضورًا قويًا

إلى جانب الأحزاب الثلاثة الأولى، توزعت بقية المقاعد المحسومة على عدة قوى سياسية، جاءت كالتالي:

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا

المستقلون: 18 مقعدًا

حزب العدل: 9 مقاعد

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 9 مقاعد

حزب الوفد: 8 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية: 8 مقاعد

حزب الحرية: مقعدان

حزب النور: مقعدان

حزب إرادة جيل: مقعد واحد

لا تزال خريطة البرلمان المقبل قيد التشكل، ومع اقتراب جولات الإعادة، يتوقع مراقبون منافسات محتدمة قد تعيد رسم توازنات القوى داخل مجلس النواب الجديد. ومع ذلك، تبقى الصدارة حتى الآن لحزب مستقبل وطن، يليه حماة الوطن ثم الجبهة الوطنية.

مستقبل وطن حماة الوطن خريطة المقاعد المحسومة انتخابات البرلمان المشهد الانتخابي مجلس النواب 2025 النظام الفردي

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026

رئيس الوزراء

مدبولي: رؤية مصر تعتمد على نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي و"بلومبرج" شريك استراتيجي

صورة ارشيفية

المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الروابط بين المصريين حجر زاوية لصمود الوطن أمام التحديات

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد