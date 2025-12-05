إعادة بين مرشحي مستقبل وطن والمصري الديمقراطي والنور ومستقلين.. نتيجة الحصر العددي لدائرة دمنهور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي، ومقرها قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 118 ألفا و706 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 6135 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 112 ألفا و571 صوتًا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز وبندر دمنهور على ثلاثة مقاعد وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات سناء برغش" مستقبل وطن"31 ألفًا و305 صوتًا يليها طه الشهاوي "مستقل" 25 ألفا و904 صوتًا، يليه محمد بهنسى " المصري الديمقراطي"، 25 ألفًا و674 صوت يليه علاء زعيتر، "مستقل"، 22 ألفًا و913 صوتًا، يليه أشرف الشريف، "حزب النور"، 22 ألفًا و514 صوت، يليه محمود الجندى "مستقل"، 21 ألفًا و232 صوت.