شوبير يكشف تفاصيل إصابة زيزو وموقف مدرب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي اللاعب أحمد سيد زيزو.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"زيزو بيجي له نوع من أنواع الثقل في العضلة الخلفية، وهو قال الكلام ده للدكاترة في الأهلي وقال لهم إن ده عندي من زمان وبلعب عليه عادي جدًا، هى إصابة خفيفة جدا، لكن توروب رفض إنه يغامر بزيزو رغم كلام زيزو، وفضّل إنه يكون على مقاعد البدلاء''.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق بتروجيت عبر قنوات أون تايم سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.