الأهلي يرغب في ضم نجم بيراميدز إلى صفوفه بانتقالات يناير
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
مدافع زد مطلوب في الأهلي خلال انتقالات الشتاء

رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن أحمد طارق، مدافع فريق زد، دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى الجهاز الفني تقارير إيجابية عن مستوى اللاعب وأدائه المميز في الدوري خلال الموسم الحالي.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اهتمام الأهلي بضم أحمد طارق يأتي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة تمتلك قدرات بدنية وفنية عالية.

أشار إلى أن لجنة التخطيط تابعت اللاعب عن قرب منذ بداية الموسم، بعد توصية من لجنة التحليل الفني التي رصدت أداءه في أكثر من مباراة، وأبدت إعجابها بقدراته الفنية.

اختتم أضا، أنه من المنتظر أن يتم عرض اللاعب ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل على المدير الفني توروب، تمهيدًا لحسم القرار النهائي بشأن التفاوض مع نادي زد خلال الفترة المقبلة.

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

