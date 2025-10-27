مدافع زد مطلوب في الأهلي خلال انتقالات الشتاء

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن أحمد طارق، مدافع فريق زد، دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقى الجهاز الفني تقارير إيجابية عن مستوى اللاعب وأدائه المميز في الدوري خلال الموسم الحالي.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اهتمام الأهلي بضم أحمد طارق يأتي في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة تمتلك قدرات بدنية وفنية عالية.

أشار إلى أن لجنة التخطيط تابعت اللاعب عن قرب منذ بداية الموسم، بعد توصية من لجنة التحليل الفني التي رصدت أداءه في أكثر من مباراة، وأبدت إعجابها بقدراته الفنية.

اختتم أضا، أنه من المنتظر أن يتم عرض اللاعب ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل على المدير الفني توروب، تمهيدًا لحسم القرار النهائي بشأن التفاوض مع نادي زد خلال الفترة المقبلة.