هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور

طمأن الإعلامي أحمد شوبير الجماهير بشأن الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير: "إمام عاشور حالته مطمئنة جدًا، اللاعب هيتجنن وينزل الملعب ويلحق يشارك في كأس السوبر، في حاجة مهمة جدا توروب عايز إمام ومعجب جدا به وبطريقة لعبه وأداءه وإمام قدامه 4 أيام بالكتير ويبدأ ينزل تدريب، فهل الماتش الأول في السوبر ممكن يلحق؟ غالبا هيسافر مع الفريق حتى يكون فورمة ولائق للمشاركة دي متروكة للجهاز الفني، لكن نقدر نقول حمد الله على السلامة يا إمام''.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.