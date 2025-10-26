قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
رياضة

هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

طمأن الإعلامي أحمد شوبير الجماهير بشأن الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير: "إمام عاشور حالته مطمئنة جدًا، اللاعب هيتجنن وينزل الملعب ويلحق يشارك في كأس السوبر، في حاجة مهمة جدا توروب عايز إمام ومعجب جدا به وبطريقة لعبه وأداءه وإمام قدامه 4 أيام بالكتير ويبدأ ينزل تدريب، فهل الماتش الأول في السوبر ممكن يلحق؟ غالبا هيسافر مع الفريق حتى يكون فورمة ولائق للمشاركة دي متروكة للجهاز الفني، لكن نقدر نقول حمد الله على السلامة يا إمام''.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته ضد نظيره فريق بتروجت في إطار الجولة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

الإعلامي أحمد شوبير إمام عاشور نجم النادي الأهلي الأهلي بتروجيت

