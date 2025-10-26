ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة داخل مقار اللجان المختلفة، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة على بوابات النادي لضمان راحتهم أثناء عملية التصويت.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة النادي على تمكين جميع الأعضاء من المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال هذا اليوم.