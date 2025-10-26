قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
رياضة

ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

حسام الحارتي

أكد محمد الغزاوي، المرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، أن خدمة القلعة الحمراء وأعضائها وجماهيرها تمثل شرفًا لأي شخص ينتمي لهذا الكيان العظيم.

"شرف لأي شخص أن يخدم النادي الأهلي وأعضاءه وجماهيره. بدأت مسيرتي في أول دورة انتخابية عام 2004 وفي نفس بداية وانطلاقة المهندس خالد مرتجي، وهو تاريخ كبير تحدث عنه الكابتن الخطيب كثيرًا، كما أشار إلى تاريخ عائلته في خدمة النادي. وعلى الصعيد الشخصي، تجمعني بمرتجي علاقة قريبة جدًا".

"خدمة الأهلي في أي موقع شرف لا يوازيه شيء، وكما قال الكابتن الراحل طارق سليم: لو تم تعييني على بوابة النادي فرد أمن سأكون جاهزًا. وجودي في قائمة الخطيب يمثل بالنسبة لي فخرًا كبيرًا ومسؤولية عظيمة".

"القائمة تضم مجموعة من الكفاءات المتميزة، وفي حال نيل ثقة الجمعية العمومية سيكون هناك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. وجود رجل الأعمال ياسين منصور يمثل إضافة كبيرة، فقد زاملته من قبل في مجلس الإدارة، وهو يمتلك فكرًا متطورًا وخبرة استثمارية وتقنية هائلة تدعم مشروعات النادي".


وأشار إلى أن شعار المرحلة المقبلة للنادي الأهلي هو "التنمية والاستثمار"، وهو ما استند إليه الكابتن الخطيب في اختياره لأعضاء قائمته.

"القائمة تضم كوادر متميزة مثل سيد عبد الحفيظ، الذي يمثل نموذجًا للأهلاوي المتعلم على قيم ومبادئ النادي، ووجوده يمثل إضافة حقيقية. كما أن أحمد حسام عوض نشأ داخل النادي منذ الصغر، وتولى رئاسة لجنة الشباب ثم شركة الكرة، وخبراته ستفيد النادي كثيرًا في المجال الفكري والإداري. كذلك المهندس حازم هلال يمتلك دورًا مهمًا وخبرة كبيرة في مجال الإنشاءات، ووجوده يمثل إضافة نوعية".

"الفترة المقبلة ستشهد تقسيمًا دقيقًا للملفات وفق رؤية الكابتن محمود الخطيب الذي يتابع كل التفاصيل عن قرب. بالنسبة لي، أنا دائمًا تحت أمر النادي، وقد توليت في الدورة الماضية رئاسة لجنة تنمية الموارد وحققنا أهدافنا، وكان لنا دور في وصول ميزانية النادي إلى 8.5 مليار جنيه. كما توليت مسؤولية تطوير ملف النشاط الرياضي، وسأواصل العمل في أي ملف يتم تكليفي به لخدمة الأهلي وأعضائه

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

المصري البورسعيدي

تشكيل المصري في مواجهة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية الأفريقية

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

صحيفة سعودية تكشف عن وجود اتفاق بين نادي الهلال وروبن نيفيز لتجديد تعاقده

بيراميدز يقع في فخ التعادل أمام التأمين الأثيوبي ويصعب الأمور خلال لقاء العودة

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

