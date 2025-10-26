ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي

أعلنت إدارة النادي الاهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية، يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للأهلي لمدة أربع سنوات قادمة.

وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل بسهولة داخل مقر اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تخصيص كراسي متحركة لنقل الأعضاء عند الضرورة أثناء عملية التصويت.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة النادي على تمكين جميع الأعضاء من المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال هذا اليوم.