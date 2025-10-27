سيد عبدالحفيظ: لو عقلية أي لاعب لا تناسب الأهلي نقوله مع ألف سلامة

تحدث سيد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤيته لمستقبل فريق كرة القدم داخل القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، موضحًا موقفه من تولي مهمة الإشراف على الكرة في ظل وجود الكابتن محمود الخطيب.





عبد الحفيظ: لا يمكن أن أكون مشرفًا على الكرة في وجود الخطيب









أكد سيد عبد الحفيظ في تصريحاته الإعلامية مع إبراهيم فايق، أن فكرة إشرافه على كرة القدم في وجود الكابتن محمود الخطيب أمر غير وارد من الأساس، قائلاً: “فكرة إن أنا أبقى مشرف على الكرة في وجود الكابتن الخطيب دي حاجة متنفعش، وأدبًا مينفعش أصلاً، طول ما الكابتن الخطيب موجود فهو المشرف الأول على الكرة طبعًا.”









رسالة قوية للاعبين: الأهلي لا يقف على أحد









وأضاف عبد الحفيظ أن مبادئ النادي الأهلي ثابتة ولا تتغير، مشيرًا إلى أن أي لاعب لا تتناسب عقليته مع نظام النادي لن يكون له مكان داخل الفريق، قائلاً: “لو عقلية أي لاعب مش هتناسب النادي الأهلي يبقى مع ألف سلامة.”

موقف الأهلي من عودة وسام أبو علي

وحول إمكانية عودة اللاعب وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي بعد رحيله إلى الولايات المتحدة، أوضح عبد الحفيظ أن النادي لم يفتح هذا الملف نهائيًا، مؤكدًا أن الحديث عن عودته غير مطروح في الوقت الحالي.

الأهلي يتظلم ضد حكم مباراة إيجل نوار

وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي عن تقديم تظلم رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة، أبرزها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق نيتس جراديشار، وتجاهله لطرد أحد لاعبي الفريق المنافس بعد اعتدائه على أحمد رمضان بيكهام، ما أجبر الأهلي على اللعب منقوصًا لأكثر من 75 دقيقة



