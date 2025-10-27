مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي

كشف التركي فيرات توتيك، وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال فيرات توتيك في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: «هناك وسطاء تحدثوا مع ماييلي بشأن الانتقال إلى الأهلي، ولكن ماييلي إذا غادر بيراميدز سيرحل عن الدوري المصري».

وأضاف: «نحن في مفاوضات مفتوحة مع نادي كوجالي سبور التركي، ومسؤولو النادي تحدثوا مع ماييلي، إلى جانب وجود عروض من السعودية، وماييلي منفتح على اللعب هناك».

وواصل: «نصحت ماييلي بالرحيل في نهاية الموسم والحصول على عقد أفضل ماليًا، وقلت له: أنت هدّاف كبير وتستطيع أن تثبت ذاتك في نادٍ جديد بعد بيراميدز».

واختتم: «لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، ونحن طلبنا 2.5 مليون دولار سنويًا».