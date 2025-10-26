قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

"معرفش مكان المعهد".. شبانة ينفرد بأقوال رمضان صبحي في قضية التزوير

رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسن العمدة

انفرد الإعلامي محمد شبانة, بأقوال رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في التحقيقات الخاصة بقضية التزوير في المعهد المقيد به.

 وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" رمضان صبحي أكد في التحقيقات أنه لا يعرف في أي سنة يتواجد بالمعهد، بينما الشخص الذي أدى الامتحان مكانه قال أنه سنة (تالتة)،  ورمضان أكده أنه لم يذهب للمعهد من قبل وكان قدم في المعهد من أجل أثبات القيد بسبب تصاريح السفر".

وأوضح:" رمضان أكد أنه لم يحضر أي امتحان في المعهد، وما حدث كارثة، لأن اللاعب مقيد في سنة تالتة، وهل هي واقعة رمضان صبحي بس أم هناك لاعبين أخرين غير معروفين يحدث معهم ذلك".

وشدد:" رمضان صبحي في التحقيقات أكد أنه لا يعرف مكان المعهد، ولا يعرف أي شخص متواجد هناك، وأن شخص يدعى طارق المصري، هو من كان يتعامل مع المعهد وهو وكيل لاعبين، تعرف عليه عن طريق محمد الشناوي حارس الأهلي".

وأضاف:"رمضان صبحي، أكد أنه منذ عام 2019 ولم يتواصل مع محمد الشناوي، وأنه حارس الأهلي لا يعلم شئ عن هذا الأمر".

واستطرد:" اللاعب أكد أنه أخر اثبات قيد حصل عليه كان في بداية 2025، وطارق أخر مبلغ مالي حصل على كان في يناير الماضي".

وزاد:" حصلت على إعفاء من الجيش، ونجلي يتواجد في مدرسة، ويجب أن أكون مقيد في معهد أو كلية حتى يقبل نجلي في المدرسة، ونجلي الصغير سيقدم في المدرسة بعد عامين، لذلك استمريت في المعهد، وكنت اعتقد أن طارق يقوم بتأجيل الامتحانات".

وتابع:" اللاعب أكد أنه دفع لطارق 30 ألف في أول عام، وبعدين 50 ألف وكان يحصل مني على مبالغ مالية كل فترة، وأنا كنت محتاج أن أكون مقيد في المعهد فقط، وليس النجاح وذلك بسبب ملف تقديم نجلي في المدرسة".

وقال:" (يوسف) الشخص الذي قام بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي، حصل على 5 آلاف جنيه فقط، من (طارق)  وكيل اللاعبين، من أجل أداء الامتحانات بدلا من اللاعب".

وأتم شبانة:" ما حدث مأساة حقيقية ولا أعرف هل رمضان فقط المتورط في الأمر، أم أن هناك لاعبين آخرين يفعلون ذلك".

محمد شبانة رمضان صبحي بيراميدز نادي بيراميدز محمد الشناوي

