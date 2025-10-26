البنك الأهلي المصري يشارك في مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين العاملين بالخارج

في إطار مبادرة " افتح حسابك في مصر" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر برتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.

وتتيح المبادرة فتح حسابات من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.

وصرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المشاركة في المبادرة يعكس التزام البنك الأهلي المصري بتنفيذ استراتيجية الدولة ودعم كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي والتي تهدف الى خدمة المواطنين سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدًا حرص البنك على تقديم حلول مبتكرة تخدم كافة شرائح العملاء بمختلف متطلباتهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تخدم المصريين العاملين بالخارج في التيسير عليهم في الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن فرق العمل بالبنك الأهلي المصري تتعاون بشكل وثيق مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن المبادرة تستهدف تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية بسهولة وأمان، بما يسهم في دمجهم بالقطاع المصرفي المصري، وتقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، مثل الحسابات المصرفية والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إتاحة قنوات للتحويلات المالية بشكل آمن وسريع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتوجه البنك الأهلي المصري في تعزيز قنوات الوصول للعملاء خارج مصر وتقديم تجربة مصرفية متكاملة وآمنة تلبي كافة تطلعاتهم المصرفية.

ومن جانبه أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذه المبادرة تتيح للمصريين العاملين بالخارج فتح حسابات من خلال زيارة السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض الدول الأجنبية بالخارج، وذلك للحسابات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي فقط، من خلال بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري، إضافة إلى التمتع بمزايا إضافية عند فتح الحسابات ومنها الاشتراك بالإنترنت البنكي، وكذا يمكن للعملاء التمتع بالعديد من المعاملات منها (استعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية وشراء واسترداد الشهادات، وشراء واسترداد صناديق الاستثمار والاطلاع على الكشف الإلكتروني المجمع للحسابات).