برلمانية: الجامعات الأهلية تواكب المعايير العالمية وتخدم أسس التنمية الشاملة

أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن إنشاء الجامعات الأهلية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية، التي حرصت على تطوير منظومة التعليم العالي وتوسيع فرص التعلم أمام الشباب.

وأشارت “نبيه” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يقوم على برامج دراسية بينية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُعزز التعاون مع قطاع الصناعة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التكامل والشراكة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

تجدر الاشارة إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية .