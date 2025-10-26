برلماني: الجامعات الأهلية أساس التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل

ثمن النائب ، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، موضحا أن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية في مختلف العلوم لتحسين مستوى الخريجين، بما يناسب التوجهات المصرية تجاه التحول الرقمي ، ويؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أهمية التوسع في الكليات التكنولوجية أيضا، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية لمواكبة سوق العمل،لإمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.



و أكد عضو النواب على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والتي تستهدف تقديم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

تجدر الاشارة إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية.