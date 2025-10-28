محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة رسائل مؤثرة للاعبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية، قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وفي حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، شدد الخطيب على أهمية دور الجمعية العمومية قائلاً: “رسالتنا للجمعية العمومية: صوتكم مسؤولية كبيرة في دعم النادي وكتابة مستقبله.”

كما وجه رسالة للاعبين أكد فيها أن اللعب في النادي الأهلي نعمة يجب الحفاظ عليها، ولأعضاء مجلس الإدارة الجديد قال: “ثقة الأعضاء أصبحت مسؤولية كبيرة جدًا علينا.”

وتطرق الخطيب إلى أبرز لحظات مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن آخر هدف أحرزه في حياته الرياضية هو الأقرب إلى قلبه، وأنه بعد اعتزاله منح قميص رقم (10) للاعبين علاء ميهوب ووليد صلاح الدين.

وأضاف أنه لا يتابع مباريات الأهلي إلا بعد انتهائها.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الخطيب: “ليس لدي فيسبوك، ولا أعرف شيئًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.”

كما وجه رسالة مؤثرة لعائلته قائلاً: “أسرتي تتألم بسبب ما يُكتب عني على وسائل التواصل الاجتماعي. سامحوني، أعلم أنكم تتألمون، وأعدكم أن أهتم بصحتي.”

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه جماهير الأهلي حالة من الترقب الكبير قبيل الانتخابات المرتقبة، في ظل التأكيد المستمر من الخطيب على التزامه بخدمة النادي والحفاظ على إرثه الرياضي والإداري.