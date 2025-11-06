بمشاركة «مرموش».. مانشستر سيتي يكتسح دورتموند برباعية في أبطال أوروبا

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش، قبل دخوله في الدقيقة 86.

وجاءت رباعية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين (هدفين) وهالاند وريان شرقي في الدقائق 22، 29، 57، 90+1.

فيما جاء هدف بوروسيا دورتموند عن طريق والديمار أنتون في الدقيقة 72.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: أنطون، سلوتربيك، بن سبعيني

خط الوسط: رابرسون، نميتشا، سابيتزر، سفينسون

خط الهجوم: أديمي، بيير.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط ، فيما يأتي فريق بوروسيا دورتموند في المركز 14 برصيد 7 نقاط.