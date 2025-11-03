قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش

رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيتواصل مع آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وجوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لإنهاء أزمة تواجد محمد صلاح وعمر مرموش في ودية نيجيريا يوم ١٤ ديسمبر المقبل في القاهرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، التوأم حسام وإبراهيم حسن تلقى تأكيدات من صلاح ومرموش بانضمامهما للمعسكر وسيكون هناك تواصل مع ليفربول والسيتي للتواجد بدون أزمات.

وتابع، حسام حسن متفائل وليس هناك أزمة، لأن اللائحة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمنح المنتخبات أحقية ضم اللاعبين بداية من يوم ٧ ديسمبر المقبل.

واختتم، ليفربول سيواجه برايتون يوم 13 ديسمبر المقبل، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق كريستال بالاس يوم 14 من نفس الشهر.

