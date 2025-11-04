غياب صلاح ومرموش.. قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت قائمة المرشحين غياب الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) - دييجو جوميز (برايتون) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - ديكلان رايس (آرسنال) - جيفرسون ليرما (كريستال بالاس) - فريدي بوتس (وست هام) - ريان سيسينيون (فولهام) - دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحمل فريق ليفربول لقب النسخة الماضية (2024-2025) من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج).