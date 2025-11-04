قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
بلال عطية يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر وهاييتي بمونديال الناشئين

يسري غازي

حصل بلال عطية نجم منتخب مصر لـ الناشئين على جائزة أفضل لاعب في مباراة ناشئى الفراعنة تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في إفتتاحية مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس العالم بـ قطر.


منتخب مصر يهزم تاهييتي برباعية 


حقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

وسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.

وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من عمر المباراة وجاء الهدف الرابع لمنتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، من بطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.
 



قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين



اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.
 

منتخب مصر منتخب الناشئين مونديال الناشئين أحمد الكاس منتخب هاييتي

