بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو

افتتح منتخب مصر تحت 17 عامًا التسجيل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين أمام منتخب هايتي، في المباراة المقامة على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية، بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في النسخة رقم 20 للبطولة.

وجاء هدف منتخب مصر بعد 3 دقائق فقط من إنطلاق صافرة المباراة، حيث سجل بلال عطية الهدف الأول بعد صناعة من حمزة عبد الكريم.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين برفقة هايتي وفنزويلا وإنجلترا.