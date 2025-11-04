موعد مباراة منتخب مصر وفنزويلا بـ مونديال الناشئين والقناة الناقلة

يخوض منتخب مصر لـ الناشئين مباراته الثانية أمام نظيره منتخب فنزويلا يوم الجمعة القادمة في إطار منافسات بطولة كأس العالم لـ الناشئين التي تستضيفها قطر.



ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكاس مع نظيره منتخب فنزويلا يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا فى ثاني مباريات ناشئي الفراعنة فى مونديال الناشئين.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب مصر لـ الناشئين ونظيره منتخب فنزويلا فى ثاني مباريات ناشئي الفراعنة بمونديال الناشئين فى قطر.



حقق منتخب مصر الفوز على منافسه هايتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “أسباير 5” في أكاديمية أسباير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة.



وسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، بلال عطية في الدقيقة 2 بعد تمريرة مميزة من حمزة عبدالكريم، وجاء الهدف الثاني للفراعنة عن طريق عبدالعزيز الزغبي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة من تسديدة زاحفة أرضية.



وحاول منتخب هايتي تقليل الفارق بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوليفيرا وعاد حمزة عبدالكريم ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26 من عمر المباراة وجاء الهدف الرابع لمنتخب مصر عن طريق عمر كمال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا، وهايتي، من بطولة كأس العالم للناشئين.



وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة قبل أن تنتهى مباراة منتخب انجلترا ضد فينزويلا المقامة حاليا.







قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين



اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.



وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام



وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.



بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.



كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.



وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.