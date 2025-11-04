قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم

منتخب مصر تحت 17 عامًا
منتخب مصر تحت 17 عامًا
إسراء أشرف

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في إضافة الهدف الثاني خلال مباراته الافتتاحية أمام منتخب هايتي، المقامة على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للناشئين.

وجاء الهدف الأول بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة، سجله بلال عطية بعد تمريرة مميزة من حمزة عبد الكريم، وأضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليمنح مصر بداية قوية في البطولة.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد

خط الهجوم: بلال عطية – حمزة عبد الكريم – عبد العزيز الزغبي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات هايتي، فنزويلا، وإنجلترا، حيث يسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة.

