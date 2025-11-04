منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في إضافة الهدف الثاني خلال مباراته الافتتاحية أمام منتخب هايتي، المقامة على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للناشئين.

وجاء الهدف الأول بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة، سجله بلال عطية بعد تمريرة مميزة من حمزة عبد الكريم، وأضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليمنح مصر بداية قوية في البطولة.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد

خط الهجوم: بلال عطية – حمزة عبد الكريم – عبد العزيز الزغبي

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات هايتي، فنزويلا، وإنجلترا، حيث يسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة.