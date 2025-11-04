قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وحرس الحدود

وادي دجلة
وادي دجلة
ياسمين تيسير

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي ١-١  على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز فرانك بولي هدف التقدم لصالح طلائع الجيش عند الدقيقة 19 قبل أن يتعادل حرس الحدود بهدف سجله محمد أدهم النجيلي عند الدقيقة 42 من زمن المباراة.

جاء تشكيل وداي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أيمن - سيف تقى - عمرو عدلي - أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي - فرانك بولي

الهجوم: دياسطي - عبد الرحيم

وادي دجله حرس الحدود الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

الانتهاء قريبا من تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية

محافظة دمياط

محافظ دمياط يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه خلال مروره

محافظ دمياط

محافظ دمياط يوجه بتطوير عزبة البرج والارتقاء بالنظافة

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد