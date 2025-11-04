التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وحرس الحدود

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي ١-١ على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز فرانك بولي هدف التقدم لصالح طلائع الجيش عند الدقيقة 19 قبل أن يتعادل حرس الحدود بهدف سجله محمد أدهم النجيلي عند الدقيقة 42 من زمن المباراة.

جاء تشكيل وداي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أيمن - سيف تقى - عمرو عدلي - أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي - فرانك بولي

الهجوم: دياسطي - عبد الرحيم