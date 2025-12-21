قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام فوز الأهلي بالبطولات.

الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"النادي الوحيد في تاريخ مصر كله اللي كسب ٥ بطولات رسمية في موسم واحد هو النادي الأهلي.. وعمل كده ٣ مرات ٢٠٠٥-٢٠٠٦ و٢٠٠٦-٢٠٠٧ و٢٠٢٢-٢٠٢٣".

الأهلي والزمالك يترقبان نجم الجزائر القادم في أمم إفريقيا

وكان قد أكد أحمد سامح المحلل الرياضي، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجزائري رضوان بركان مهاجم فريق الوكرة القطري، يُعد النسخة الجديدة من مواطنه بغداد بونجاح لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في أعلى المستويات.

أضاف سامح أن بركان يتميز بـالإنهاء الجيد للهجمات، التحركات الذكية، القوة البدنية، ومهارات الكرة أمام المرمى، ما يجعله لاعبًا مؤثرًا في أي فريق. وأشار إلى أن بركان، إلى جانب مواطنه عادل بولبينة، يُعتبران من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية، وما يمتلكانه من إمكانيات كبيرة يؤهلهما للانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

شدد المحلل الرياضي على أن كأس أمم إفريقيا ستكون فرصة ذهبية لهما لتلقي العروض الأوروبية، ما يعزز فرصهما في الانتقال للاحتراف الخارجي.

الإحصاءات والقيمة التسويقية

وأوضح سامح أن بركان البالغ من العمر 22 عامًا تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو، وشارك في الدوري القطري هذا الموسم في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا. وأضاف أن نجاحه بالانضمام إلى أي من القطبين الأهلي أو الزمالك سيكون خطوة مهمة جدًا لمسيرته.

الاهلي الزمالك خالد طلعت القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الاهلي

خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

أحمد حمدي

الزمالك منفتح على بيع أحمد حمدي في يناير حال وجود عرض مناسب

شوبير

شوبير: تجربة كوكا في البرتغال قد لا تكون ناجحة

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد