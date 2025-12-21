خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام فوز الأهلي بالبطولات.

الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"النادي الوحيد في تاريخ مصر كله اللي كسب ٥ بطولات رسمية في موسم واحد هو النادي الأهلي.. وعمل كده ٣ مرات ٢٠٠٥-٢٠٠٦ و٢٠٠٦-٢٠٠٧ و٢٠٢٢-٢٠٢٣".

الأهلي والزمالك يترقبان نجم الجزائر القادم في أمم إفريقيا

وكان قد أكد أحمد سامح المحلل الرياضي، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجزائري رضوان بركان مهاجم فريق الوكرة القطري، يُعد النسخة الجديدة من مواطنه بغداد بونجاح لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في أعلى المستويات.

أضاف سامح أن بركان يتميز بـالإنهاء الجيد للهجمات، التحركات الذكية، القوة البدنية، ومهارات الكرة أمام المرمى، ما يجعله لاعبًا مؤثرًا في أي فريق. وأشار إلى أن بركان، إلى جانب مواطنه عادل بولبينة، يُعتبران من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية، وما يمتلكانه من إمكانيات كبيرة يؤهلهما للانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

شدد المحلل الرياضي على أن كأس أمم إفريقيا ستكون فرصة ذهبية لهما لتلقي العروض الأوروبية، ما يعزز فرصهما في الانتقال للاحتراف الخارجي.

الإحصاءات والقيمة التسويقية

وأوضح سامح أن بركان البالغ من العمر 22 عامًا تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو، وشارك في الدوري القطري هذا الموسم في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا. وأضاف أن نجاحه بالانضمام إلى أي من القطبين الأهلي أو الزمالك سيكون خطوة مهمة جدًا لمسيرته.