رونالدو يفاجئ محبيه بهذا القرار في حوار مع بيرس مورجان

نشر الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان الجزء الأول من حواره الحصري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تناول خلاله العديد من القضايا البارزة، أبرزها موعد اعتزاله كرة القدم ومستقبله بعد نهاية مسيرته.

ورغم بلوغه 40 عامًا، يواصل رونالدو تقديم مستويات مميزة مع نادي النصر السعودي ومنتخب بلاده البرتغال.

وفي رده على سؤال حول توقيت اعتزاله، قال رونالدو:“سأعتزل قريبًا، أعتقد أنني سأكون مستعدًا لذلك، سيكون الأمر صعبًا بكل تأكيد، ربما سأبكي، فأنا شخص لا يخفي مشاعره.”

وأضاف النجم البرتغالي:“لكنني خططت لمستقبلي منذ أن كنت في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين من عمري، وأثق أنني سأتحمل هذا التحدي.”

وحول حياته بعد كرة القدم، أوضح رونالدو:“لا شيء يضاهي حماس تسجيل هدف، لكن لكل شيء بداية ونهاية. سأخصص وقتًا لنفسي ولعائلتي ولتربية أطفالي.”

أما بشأن موعد زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز، فأكد:“ليس بعد، نخطط لما بعد كأس العالم، لكنها لا تفضل الحفلات الكبيرة، وسأحترم رغبتها.”

كما نشر بيرس مورجان مقتطفًا من الجزء الثاني من الحوار المنتظر عرضه الثلاثاء المقبل، حيث تحدث رونالدو عن طموحه في كأس العالم قائلًا:“الفوز به ليس حلمًا بالنسبة لي، فبطولة واحدة لا تحدد من هو أفضل لاعب في التاريخ.”