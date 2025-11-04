قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا بعد الفوز على هايتي

حمزة شعيب

استهل منتخب مصر تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين بفوز كبير على نظيره منتخب هايتي، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة على أرض دولة قطر، التي تستضيف منافسات البطولة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025.

وجاءت المباراة ضمن مواجهات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مصر، إنجلترا، فنزويلا، وهايتي.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، ونجح اللاعب حمزة عبد الكريم في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب مصر، ضمن رباعية الفراعنة التي حسمت اللقاء مبكرًا لصالحهم.

بهذا الفوز، حصد منتخب مصر أول 3 نقاط له في البطولة، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما تذيل منتخب هايتي الجدول بدون نقاط.

وفي نفس المجموعة، يلتقي منتخبا إنجلترا وفنزويلا اليوم أيضًا، حيث تشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل السلبي بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى:


1. مصر – 3 نقاط
2. إنجلترا – 1 نقطة
3. فنزويلا – 1 نقطة
4. هايتي – بدون نقاط

