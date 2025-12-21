نعم الأخت الكبيرة.. فريدة سيف النصر تودع سمية الألفي

عبّرت الفنانة فريدة سيف النصر عن حزنها العميق لرحيل الفنانة سمية الألفي، مقدّمة نعيًا مؤثرًا كشفت فيه عن مكانة الراحلة الكبيرة في حياتها على الصعيدين الإنساني والعائلي.

ونشرت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة وداع قائلة :" مع الرحمة والدعاء والسلامة ومغفرة الله سميه هانم الالفي سافرت للقاء الاحباب العائلة كلها تقريبا.لم تغيبي كثيرا عن. ابنة خالتك مها هانم سيف النصر. اختي وابنة عمي الحبيبة وصديقتي واخيكم بدر الدين ..كنتي نعم الاخت الكبيرة المحترمة..مالا يعرفه الجمهور أن افلامي مع الفيشاوي كنتي معي في غرفتي دائما ورأيك معي في ملابسي..ذكريات ترعبني لقد انفض الجمع كثيرا من حولنا..وأصبح الرحيل فجأه ..ماذا أو من بعد لا نعلم..الله يرحمك يا غاليه وبنت الغاليين..اللهم عاملها علي طيبة قلبها ونقاؤها..اللهم اجعلها سيده من سيدات الجنة...اسالكم الفاتحة..

وتوفيت الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ورحلت بعد صراع طويل مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر لأكثر من ست سنوات، خضعت خلالها لثماني عمليات جراحية.

وكانت الراحلة قد ظهرت في كواليس تصوير فيلم «سفاح التجمع» لدعم نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام قليلة من وفاتها.



