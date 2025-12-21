قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
فن وثقافة

نعم الأخت الكبيرة.. فريدة سيف النصر تودع سمية الألفي

سمية الالفي
سمية الالفي
منار نور

عبّرت الفنانة فريدة سيف النصر عن حزنها العميق لرحيل الفنانة سمية الألفي، مقدّمة نعيًا مؤثرًا كشفت فيه عن مكانة الراحلة الكبيرة في حياتها على الصعيدين الإنساني والعائلي.

ونشرت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، رسالة وداع قائلة :" مع الرحمة والدعاء والسلامة ومغفرة الله سميه هانم الالفي سافرت للقاء الاحباب العائلة كلها تقريبا.لم تغيبي كثيرا عن. ابنة خالتك مها هانم سيف النصر. اختي وابنة عمي الحبيبة وصديقتي واخيكم بدر الدين ..كنتي نعم الاخت الكبيرة المحترمة..مالا يعرفه الجمهور أن افلامي مع الفيشاوي كنتي معي في غرفتي دائما ورأيك معي في ملابسي..ذكريات ترعبني لقد انفض الجمع كثيرا من حولنا..وأصبح الرحيل فجأه ..ماذا أو من بعد لا نعلم..الله يرحمك يا غاليه وبنت الغاليين..اللهم عاملها علي طيبة قلبها ونقاؤها..اللهم اجعلها سيده من سيدات الجنة...اسالكم الفاتحة..

وتوفيت الفنانة المصرية القديرة سمية الألفي يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، عن عمر ناهز 72 عامًا.

ورحلت بعد صراع طويل مع نوع نادر من مرض السرطان، استمر لأكثر من ست سنوات، خضعت خلالها لثماني عمليات جراحية.

وكانت الراحلة قد ظهرت في كواليس تصوير فيلم «سفاح التجمع» لدعم نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام قليلة من وفاتها.


 

