ناقد رياضي: عمر مرموش عاد والجميع يشعر بالخوف

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عودة عمر مرموش إلى تدريبات مانشيستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" البريمرليغ غير مستعد؛ أوروبا غير مستعدة عمر مرموووووووووووووش عاد والجميع يشعر بالخوف ! ".



وفي سياق آخر أعلن نادي مانشستر سيتي عن خبر سار لمحبي نجم الفريق، عمر مرموش، الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.

منذ ذلك الحين، شهدت جماهير السيتي غياب مرموش عن سبع مباريات، بما في ذلك المباراة المثيرة ضد مانشستر يونايتد وتعادل فريقه مع آرسنال.