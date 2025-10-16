قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
أصل الحكاية

تطور جديد في إصابة عمر مرموش.. متى يعود إلى الملاعب؟

أحمد أيمن

أعلن نادي مانشستر سيتي عن خبر سار لمحبي نجم الفريق، عمر مرموش، الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو. 

منذ ذلك الحين، شهدت جماهير السيتي غياب مرموش عن سبع مباريات، بما في ذلك المباراة المثيرة ضد مانشستر يونايتد وتعادل فريقه مع آرسنال.

تفاصيل إصابة عمر مرموش 

إصابة عمر مرموش كانت عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، والتي تعرض لها في الدقائق الأولى من مباراة مصر وبوركينا فاسو، حيث خرج مرموش في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة نتيجة كرة مشتركة، ليحل أسامة فيصل بدلا منه.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن تفاصيل الإصابة، حيث أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، أن إصابة عمر مرموش لاعب المنتخب في مباراة بوركينا فاسو، عبارة عن كدمة في أربطة الركبة."

وتطلبت حالة مرموش العلاج المناسب والتعافي، مما اضطره للغياب لفترة طويلة. وقد رصدت عدسات الكاميرات اللقطات له وهو يرتدي دعامة للركبة ويستعين بعكازات في الفترة الأولى بعد الإصابة.

تطور إصابة عمر مرموش

من ناحية أخرى، أفادت تقارير صحفية أن الوضع الصحي لمرموش في تحسن ملحوظ. فقد حضر نجم السيتي احتفالات منتخب مصر بمناسبة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، حيث تلقى استقبالًا حارًا من الجماهير. 

اللافت في الأمر أن مظهره تحول من استخدام العكازات إلى المشي بدونها، مما يدل على تقدم حالته وتعافيه الملحوظ.

على الرغم من أن عودته للملاعب لم تُحدد بعد، هناك آمال كبيرة في أن يشارك مرموش في المباراة القادمة ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يتحدث المدير الفني بيب جوارديولا عن حالة اللاعب خلال المؤتمر الصحفي غدا الجمعة، وهو ما سينتظره جميع عشاق مانشستر سيتي بشغف.

مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 

تقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة على استاد الاتحاد (ملعب مانشستر سيتي)، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من قمة ترتيب الدوري.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

