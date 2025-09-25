موعد عودة عمر مرموش للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد الإصابة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الموعد المتوقع لعودة النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لمصادر صحفية بريطانية، ينتظر الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا استعادة أكثر من لاعب بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، من بينهم مرموش، عبد القادر خوسانوف، ريان آيت نوري، وريان شرقي، وذلك استعدادًا لمباراة إيفرتون المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر على ملعب الاتحاد.

مرموش كان قد تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته الدولية الأخيرة، ولم يتمكن من العودة في الوقت الذي كان يأمله جوارديولا قبل مباريات أكتوبر. وتشير التوقعات إلى إمكانية ظهوره أمام برينتفورد يوم 5 أكتوبر، على أن تكون عودته المؤكدة بعد فترة التوقف.

وفي السياق ذاته، يواصل الفرنسي ريان شرقي برنامجه التأهيلي بعد إصابة في الفخذ تعرض لها في نهاية أغسطس، ومن المرجح أن يكون حاضرًا أمام إيفرتون، بينما يسابق الجزائري ريان آيت نوري الزمن للتعافي من إصابة في الكاحل أبعدته منذ سبتمبر، وقد ينضم بدوره لقائمة الفريق الشهر المقبل.

أما المدافع الشاب عبد القادر خوسانوف، فيظل موقفه غامضًا حيث من المستبعد مشاركته قبل مواجهة إيفرتون، بعد أن أكد جوارديولا غيابه عن ثلاث مباريات على الأقل.

على جانب آخر، يواصل النادي متابعة حالة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي يعاني من إصابة في الظهر، بالإضافة إلى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الغائب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في وتر العرقوب.