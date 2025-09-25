خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تشاجر شخصين أحدهما يحمل سلاحا أبيض بالدقهلية.

خلافات عائلية تدفع مبيض محارة للتعدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من شقيق زوجته "الظاهر بمقطع الفيديو" (مبيض محارة – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات لخلافات عائلية.

أمكن ضبط المكشو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.